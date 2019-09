Chiara Ferragni di nuovo in Penisola: ecco dove e quando

Ieri, in prima serata, ed influencer Chiara Ferragni ha comunicato tramite il social network Instagram, sul quale vanta circa 17,5 milioni di seguaci, di aver programmato di giungere a Capri nella giornata odierna. E’ la seconda volta in un mese che la giovane imprenditrice, dopo esser stata in vacanza in Costiera, decide di venire in Penisola, a Capri. Da ciò che si può evincere, la Ferragni sarà a Capri per lavoro con la sua squadra. Ancora non si hanno notizie riguardo l’orario di arrivo, nè su quanto soggiornerà a Capri.