Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez da Positano e Ravello al successo con “Unposted” presentato ieri, già incassati 10 milioni di euro

Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez da Positano e Ravello al successo di “Unposted” il film biografico sulla influencer più famosa del mondo della moda ( che ama la Costiera amalfitana )

«Chiara Ferragni Unposted»: ieri presentato al Festival del Cinema di Venezia, il docufilm sulla vita dell’imprenditrice digitale cremonese sbarca nei cinema italiani. Sono stati già incassati oltre dieci milioni di euro . In molte sale i biglietti sono già esauriti, nonostante venga proiettato anche più volte al giorno: è il caso per esempio di Cremona, città natale della Ferragni dove sulle visioni serali sono rimasti pochissimi posti disponibili. Un successo annunciato per il film diretto da Elisa Amoroso, con cui la Ferragni è entrata in sintonia fin dalle prime scene girate. Lunedì sera una passerella rosa, un “pink carpet” ha accolto gli ospiti della prima milanese al cinema Odeon, in pieno centro. Protagonista ovviamente Chiara Ferragni che è arrivata mano nella mano con il marito Fedez. Per loro flash e paparazzi ma anche tanti curiosi e follower con cui si sono concessi selfie e foto

Mai avari di post e foto, i Ferragnez. È difficile immaginare la loro vita al di là dei social , perché Chiara e Fedez sui loro profili Instagram condividono tutto, emozioni e quotidianità. È forse per questa ragione che l’allegra famigliola è tanto seguita quanto amata dai milioni di follower . Non si sono risparmiati neanche questo fine settimana, probabilmente ultima tappa della loro lunga vacanza estiva. Per chiudere in bellezza una stagione di grande successo e soprattutto per prepararsi alle intense settimane che anticipano l’uscita del documentario sulla vita della Ferragni, i due super innamorati hanno preso genitori, figlio, parenti, cane e bagagli e sono corsi a rifugiarsi in Costiera Amalfitana, a Ravello. Palazzo Avino è stato il quartier generale della famiglia Ferragni- Lucia. Venerdì sera l’arrivo a Ravello, nella Città della Musica. La regina dei social lo ha subito annunciato con una Instagram story in cui si mostra a cena al ristorante con su marito, mamma Marina, papà Marco, le due sorelle Francesca e Valentina e, naturalmente, Leone. Per l’ influencer è stato un week-end di relax con gli affetti più cari, in cui ha potuto rilassarsi con Fedez mentre nonna e zie hanno portato a spasso Leone in piazza Vescovado a Ravello. Nonna Ferragni è anche impegnata in questo periodo con la presentazione del suo ultimo libro, “La memoria dei corpi”, un avvincente thriller che sta scalando le classifiche dei best seller . La notorietà planetaria di sua figlia ha certamente contribuito ad aumentare la sua visibilità ma Marina Di Guardo ha lavorato per anni come vicedirettrice dello showroom di Blumarine, fino a quando sotto la spinta anche delle figlie ha iniziato a dedicarsi alla scrittura. Complice un sole ed un clima praticamente estivi, e un servizio a cinque stelle dell’hotel, ritenuto non a caso tra i più prestigiosi al mondo, la famiglia Ferragni ha letteralmente invaso Instagram con decine di foto e stories da milioni di like . Le preferite di Chiara sono quelle dal balcone con terrazzo panoramico con vista sul mare scintillante della Costa d’Amalfi, mentre Fedez ha preferito immortalare le pappe di Leone, innamorato della pasta al pomodoro. Tanti gli scatti anche dalla barca, con la quale la famiglia è andata in gita fino a Capri, Nerano di Massa Lubrense passando per Positano e Amalfi. Le coste più belle della Campania fra la provincia di Salerno e Napoli sono stato scenario delle sue foto, una vantaggio reciproco, i luoghi vengono riconosciuti e diventano sempre più attrattivi, ma la Ferragni dove trova contesti più belli per scattare le sue foto?