Chiara Ferragni a Capri “Voglio un altro bimbo” . Chiaramente è una notizia di gossip, ma ci sta anche questo con l’influencer della moda in Italia che ama davvero la Campania, dopo Ravello e Positano oramai sta da diversi giorni a Capri e annuncia con un post “I want another baby (Voglio un altro bimbo)”. Dopo Leone, Chiara Ferragni pensa al futuro e si prepara a un secondo bebè. Dalla Piazzetta di Capri, l’influencer si fa fotografare sorridente con in braccio la figlia di una fan e ne approfitta per annunciare ai suoi 17 milioni di “seguaci” le volontà di dare alla luce un altro bambino. La modella e fashion blogger sta trascorrendo un periodo di vacanza a Capri, senza Fedez e senza Leone ma con il suo team di collaboratori e collaboratrici. Oggi giornata in mare e immancabile foto davanti ai Faraglioni, prima della pausa pranzo alla Fontelina.