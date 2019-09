Champions,   Martedì 17 Napoli-Liverpool su Canale 5

Dopo il campionato, ecco finalmente la Champions. Si partirà martedì, con Inter e Napoli che saranno le prime due italiane in campo: alle 18.55 la squadra di Conte affronterà a San Siro lo Slavia Praga; alle 21 il Napoli ospiterà al San Paolo il Liverpool, nel remake della sfida della passata edizione: diretta in chiaro su Canale 5.

Mercoledì toccherà poi a Juventus e Atalanta: la squadra di Sarri sarà di scena al Wanda Metropolitano, tempio dell’Atletico Madrid, e anche qui si tratta di un remake; alla stessa ora (21) l’Atalanta farà il suo storico debutto sul campo della Dinamo Zagabria.

Contro il Liverpool si puo’ anche perdere la partita,perchè in questo girone te la giochi comunque contro Salisburgo e Genk. Ma credetemi IO VOGLIO LA VITTORIA ASSOLUTA non solo per il morale della squadra azzurra ma anche per dare uno schiaffo morale a Jurgen Klopp per le parole che ha detto.

Jurgen Klopp sfodera la sua ironia per commentare le condizioni in cui versa lo stadio San Paolo di Napoli.