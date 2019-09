IN CHAMPIONS JUVE PAREGGIA CON L’ATLETICO E SI FA SEGNARE A FINE GARA RISULTATI DEI GIRONI

Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 nella prima giornata di Champions League, nelle partite (RISULTATI)

Esordio nero per Atalanta, Dinamo cala poker – Segnatevi questo nome: Dani Olmo. Ne sentirete parlare a lungo. Il centrocampista spagnolo è infatti l’assoluto protagonista nella lezione di calcio che la Dinamo Zagabria infligge all’Atalanta (4-0), il cui debutto da sogno in Champions League si trasforma presto in un brutto incubo. Se le quattro reti dei padroni di casa portano le firme di Leovac (10′) e dell’imprendibile Orsic (31′, 42′ e 68′), a rubare l’occhio è l’ex ‘Masia’ del Barcellona, già protagonista all’ultimo Europeo Under 21: la leggerezza con cui si muove, la pulizia tecnica, le letture di gioco, ad appena 21 anni, sono degne per scomodare paragoni importanti. Un volpone come De Roon è annichilito di fronte a cotanta magnificenza e Dani Olmo – scambiato con la meteora Halilovic, ancora di proprietà del Milan ma in prestito all’Heerenven – è l’architetto delle quattro reti croate

I gol

Atletico Madrid-Juventus 2-2: al 45′ del st, pallone in mezzo da Koke per Herrera che anticipa il compagno Gimenez e manda in rete

Atletico Madrid-Juventus 1-2: al 25′ del st, Gimenez sovrasta Danilo e mette al centro per Savic che di testa accorcia le distanze

Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0: al 23′ del st, campanile che trova in area di rigore Orsic, controllo del numero 99 e tripletta.

Atletico Madrid-Juventus 0-2: al 20′ del st, Alex Sandro pennella in corsa uno splendido cross per Matuidi, che di testa insacca

Atletico Madrid-Juventus 0-1: al 3′ del st, Cuadrado si coordina con il mancino a giro e mette la sfera all’incrocio dei pali.

Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0: al 42′ del pt, inventa ancora Dani Olmo, palla per Orsic ed e’ un gioco da ragazzi mettere in rete.

Dinamo Zagabria-Atalanta 2-0: al 31′ del pt, Leovac smista in mezzo per Orsic, che conclude all’angolino battendo ancora Gollini.

Dinamo Zagabria-Atalanta 1-0: al 10′ del pt, Leovac va a segno dopo che Olmo aveva costretto Masiello a un salvataggio sulla linea

Il quadro della seconda giornata del primo turno di Champions League