Cetara. Domani i funerali del giovane Vittorio, proclamato lutto cittadino

Cetara, Costiera amalfitana. Ancora una giovane vita che ci lascia, ieri Vittorio, per un incidente a Salerno, a soli 16 anni, qualche settimana fa, dall’altra parte della Costa d’ Amalfi , Pietro a Praiano .

Questo è il messaggio di cordoglio dell’amministrazione cetarese

Oggi è una data che difficilmente la comunità di Cetara dimenticherà perché a perdere la vita è un giovane figlio, Vittorio, vittima di un brutto incidente stradale.

Il Comune di Cetara si stringe intorno al dolore che ha travolto la famiglia Senatore e sarà disposto lutto cittadino nella giornata di domani 16 settembre, dalle 15 alle 18. Il rito funebre si terrà presso la Chiesa di San Pietro Apostolo alle ore 16 con partenza del corteo funebre dalla chiesa di Santa Maria dei Costantinopoli.

Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, e i titolari di attività private di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune come la sospensione delle attività.

Il Comune di Cetara, annulla per questo tragico evento, il finissage della mostra di Picasso e L’Africa durante il quale era previsto un aperitivo di chiusura alla Torre di Cetara. La struttura resterà aperta al pubblico solo per l’ultima visita guidata col curatore.

Il Sindaco

Fortunato della Monica

L’ Amministrazione Comunale tutta.