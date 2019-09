Cetara dice addio a “Victor”: su Facebook la foto con il suo amato motorino

Si chiamava Vittorio Senatore, ma si faceva chiamare ormai da tempo “Victor”, il giovane di Cetara morto a Salerno questa notte. Come già vi abbiamo anticipato questa mattina, si è schiantato con lo scooter mentre stava tornando a casa, dopo aver perso il controllo del mezzo subito dopo una curva.

L’incidente è avvenuto in via Benedetto Croce, la strada che collega Salerno con Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. I soccorsi sono stati immediati, ma non c’è stato niente da fare. Illeso miracolosamente il ragazzo che era con lui sullo scooter, un suo amico di 15 anni, che nell’impatto ha riportato ferite di poco conto. Nell’incidente, stando ai primi rilievi, non sarebbero coinvolti altri mezzi, le cause restano da accertare; lo schianto è avvenuto nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel. In ospedale è arrivato anche il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che per tutta la notte è rimasto al fianco dei familiari del ragazzo deceduto.

Victor aveva una vera passione per le moto e per il suo amato motorino, tanto che sono diverse le foto sul suo profilo Facebook in cui viene ritratto in sella al suo mezzo. Tifosissimo della Salernitana, proveniva da una rispettabile famiglia di trasportatori che si era trasferita da pochi mesi da Cava de’ Tirreni a Cetara; Victor frequentava l’Istituto Da Vinci proprio a Salerno.