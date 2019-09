Cetara. Delegazione coreana conquistata dalla colatura di alici e dai prodotti tipici grazie all’Acquapazza Gourmet

La Corea innamorata di Cetara. Una delegazione di coreani, che in questi giorni si trova in Campania per prendere parte al Festival della Pizza, ha voluto approfittare dell’occasione per visitare la costiera amalfitana e si sono fermati nel borgo di Cetara incuriositi dalla tanto famosa colatura di alici e desiderosi di poterla assaggiare insieme ad altri prodotti locali. Hanno così fatto visita al ristorante “Acquapazza Gourmet” ed al laboratorio dell’azienda artigianale potendo assistere alla lavorazione delle alici ed al metodo di produzione della colatura per poi gustarne il sapore unico, decidendo di utilizzare i prodotti dell’Acquapazza per i propri piatti.