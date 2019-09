Cetara, una “delegazione” all’Oktoberfest a Monaco di Baviera

Una delegazione cetarese si trova in questi giorni in trasferta a Monaco di Baviera, per partecipare al noto evento dell’Oktoberfest. Si proprio così, questa è la loro dodicesima presenza! Tra i partecipanti vediamo due attivi amministratori comunali, Francesco Pappalardo delegato al demanio e allo sport e Marco Marano delegato all’ambiente, igiene urbana e commercio. Ci sarà un nuovo gemellaggio? Chissà, ma sicuramente vediamo positivamente ogni forma di aggregazione. Intanto la compagnia posa con i tradizionali lederhosen, il tipici calzoni bavaresi corredati da favolose bretelle, solitamente in pelle di capra, vitello oppure in pelle di camoscio.

L’Oktoberfest, giunto alla sua 186esima edizione, si è aperto sabato 21 settembre. C’è grande festa in Germania per la festa della birra a Monaco di Baviera. Fino al 6 ottobre milioni di visitatori berranno litri e litri di birra, mangeranno salsicce, polli arrosto e altre specialità, con tanto di orchestre e un lunapark.

L’annuale parata. Centinaia di bavaresi hanno sfilato indossando i costumi tradizionali per l’annuale parata. Un’occasione per gli abitanti di sfoggiare i loro migliori completi. Gli uomini con pantaloni di pelle corti o al ginocchio, camicie a scacchi, calzettoni di lana e cappello con la piuma. Per le donne vestiti con corsetto, dai colori vivaci e con il tipico grembiule: la tradizione vuole che il grembiule allacciato a sinistra indichi una donna single, allacciato a destra una donna impegnata.

Le origini della Oktoberfest. L’Oktoberfest trae origine da una gara di cavalli che si svolse nel 1810 per celebrare il matrimonio tra Ludovico di Baviera e la principessa Teresa di Sassonia- Hildburghausen. Con il tempo a Monaco, nel Theresienwiese, il parco dedicato alla principessa Teresa, dove si svolge la manifestazione, i festeggiamenti si sono arricchiti fino a diventare la tradizionale festa popolare conosciuta oggi, dove da ogni parte del mondo giungono milioni di visitatori, attratti dal suo folklore e le spettacolari sfilate.