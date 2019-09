Il cestista Lebron James si rilassa tra l’isola di Capri e la costiera amalfitana

Il cestista statunitense Lebron James, considerato uno dei migliori di tutti i tempi, un gigante di due metri, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza tra l’isola di Capri e la costiera amalfitana dopo esserne rimasto incantato la scorsa estete. The King, come viene affettuosamente chiamato, è arrivato nella giornata di oggi all’aeroporto di Pontecagnano e da lì a raggiunto la Marina d’Arechi per imbarcarsi sul suo yacht privato ed iniziare il tour nelle acque campane. La prima tappa è stata l’isola azzurra dove si è goduto il calore di una giornata pienamente estiva. E nei prossimi giorni sicuramente non mancherà la tappa in costiera amalfitana per godere dei paesaggi che solo il golfo di Salerno e quello di Napoli sanno regalare e chissà che non decida di concedersi una passeggiata lungo le stradine di qualche paese della costa amalfitana. I suoi fan lo sperano vivamente.