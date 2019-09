Cava de’ Tirreni . Un cuore nuovo per Myriam negli USA

Evento solidale “Ad un battito da te” per la piccola Myriam. Continua la gara di solidarietà per la bimba cavese di sei anni, che a novembre dovrà subìre un delicato e costosissimo intervento cardiochirurgico a Boston. Domenica prossima, alle ore 20, nel chiostro della Basilica della Madonna dell’Olmo, Lazzaro De Rosa , ha promosso l’iniziativa dal titolo “Ad un battito da te” a favore della piccola Myriam Corsini per la quale già si è mossa buona parte della popolazione, aderendo ad eventi e anche alla raccolta fondi con oltre 200 salvadanai, comprati e diffusi da “Te lo regalo a Cava di Mariapia Santoriello”.

Domenica prossima, Lazzaro De Rosa terrà un défilé di moda, intervallato da uno spettacolo musicale, gratuitamente offerto dalla cantante Maryolm. Spazio anche alle performances offerte dall’Accademia della Danza, delle ballerine Gabriella e Roberta Avagliano . Nel corso dell’evento di solidarietà saranno raccolti fondi anche attraverso un’estrazione che metterà in palio una pelliccia. Durante la serata, presentata da Sabrina Sica , ci sarà l’associazione di volontariato Mani Amiche che offrirà assistenza e misurazione glicemica e pressoria. Gli eventi organizzati finora a favore della bimba cavese sono stati molteplici. I diverse occasioni si sono mobilitati i commercianti di Cava. I genitori di Miriam, Peppe e Simona, hanno ringraziato i cittadini e tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi. La somma da raggiungere entro novembre, mese in cui è previsto l’intervento, è di 120mila euro. La cifra raccolta finora è pari a un terzo del budget necessario. Da qui a novembre, quindi, aumenteranno gli appuntamenti e gli sforzi per consentire alla famiglia cavese di raggiungere Boston.