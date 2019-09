Cava de’ Tirreni. Un 48enne denunciato per aver ripetutamente picchiato la compagna, anche davanti al figlio di soli 9 anni

Cava de’ Tirreni. Rischia il processo per maltrattamenti aggravati un 48enne per aver usato violenza contro la moglie sin dal 2012 e per averla picchiata e minacciata anche sotto gli occhi del figlio della donna di soli 9 anni. L’uomo era spesso sotto l’effetto di alcool e ripetutamente maltrattava la compagna che lo scorso aprile trovò finalmente il coraggio per raccontare tutte le violenze che era stata costretta a subire per otto anni. La donna precisava di aver anche sporto una querela contro il coniuge ma l’aveva poi ritirata sperando che l’uomo cambiasse il suo atteggiamento violento, una speranza disillusa dal continuare dei maltrattamenti. La Procura di Nocera Inferiore ha nel tempo raccolto gli elementi necessari per provare la colpevolezza dell’uomo, risultati talmente evidenti e gravi da rendere possibile saltare il passaggio dell’udienza preliminare. Ed ora il 48enne di Cava de’ Tirreni rischia di essere processato e dovrà rispondere, come precisato all’inizio, di maltrattamenti con l’aggravante di aver agito in uno stato di alterazione psicofisica ed alla presenza di un minore.