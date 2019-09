Cava de’ Tirreni, Servalli pronto al voto del 2020 . dubbi su Renzi

Cava de’ Tirreni . Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative della primavera del 2020. Passata la pausa estiva, i partiti ed i movimenti civici già da qualche settimana hanno cominciato a scaldare i motori in vista della tornata elettorale che vedrà i cittadini cavesi chiamati alle urne per scegliere il sindaco che dovrà guidare la città per il prossimo quinquennio, e rinnovare il consiglio comunale. Già nelle scorse settimane all’interno dei vari schieramenti politici si sono tenute una serie di riunioni interlocutorie per cercare di sondare gli animi. Al momento sembra certa soltanto la candidatura del primo cittadino uscente Vincenzo Servalli che, ovviamente, punta senza mezzi termini al secondo mandato.

GLI ALLEATI

L’uscita di Matteo Renzi dal Pd, e la conseguente nascita di Italia Viva, potrebbe far cambiare qualcosa nell’ambito della coalizione di centrosinistra, Servalli per ora dovrebbe contare sull’appoggio di almeno quattro liste. Oltre a quella espressione del Pd, una del Partito Socialista Italiano, e due liste civiche, tra cui «Cava ci Appartiene» capeggiata dal professore Armando Lamberti, e un’altra di ispirazione «green», con l’obiettivo di mettere insieme professionisti e persone di rilievo della società civile. Più a sinistra, invece, potrebbero esserci altri due candidati a sindaco. Infatti, il Coordinamento Civico per Cava, che riunisce tra gli altri esponenti di Rifondazione Comunista e fedelissimi di De Magistris (tra cui l’ex sindaco Marco Galdi), potrebbe puntare su Antonio Palumbo, mentre Enrico Bastolla, in queste settimane sempre più distante del Coordinamento, sembrerebbe intenzionato a correre da solo. Ancora tutto in alto mare in casa centro destra dove, anche se sarà molto difficile, si cercherà di trovare la quadra su un nome capace di mettere tutti d’accordo. In pole position sembra esserci Marcello Murolo, portavoce del movimento civico «Siamo Cavesi» che non ha mai fatto mistero di ambire alla poltrona di sindaco, tant’è che già starebbe lavorando alla composizione delle liste. Il nome di Murolo sembra piacere molto alla sezione cavese della Lega, mentre non convincerebbe Forza Italia. Ancora incerta invece la posizione di Fratelli d’Italia che, forte dell’ottimo consenso ottenuto alle politiche ed alle europee, potrebbe puntare su un suo candidato. L’altro nome in campo per il centrodestra è quello di Giovanni Baldi, anche se lo stesso sembrerebbe tentato dalle regionali per cercare di riconquistare un seggio a Palazzo Santa Lucia. Questa volta alle amministrative dovrebbe presentarsi unito il Movimento Cinque Stelle. Domani mattina i pentastellati incontreranno la stampa.Valentino Di Domenico Il Mattino