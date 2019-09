Cava de’ Tirreni. Sabato l’inaugurazione del Sottovia Veicolare

Dopo anni finalmente la Sottovia Veicolare sarà finalmente inaugurata questo sabato 14 settembre ore 10.30 a Cava de’ Tirreni.

Al taglio del nastro che avverrà all’ingresso della galleria in corso Principe Amedeo saranno presenti il sindaco Vincenzo Servalli e il Governatore Vincenzo De Luca.

Quest’opera fu immaginata nel lontano 1980 dal Sindaco dell’epoca Eugenio Abbro per il decongestionamento della statale 18 attraverso la copertura del trincerone della ferrovia, ma la prima opera concreta, con la copertura del primo tratto del trincerone e la realizzazione di un parcheggio dal ponte di via Atenolfi fino a via Tommaso di Savoia, ebbe inizio nel 1986 e fu inaugurato la primavera del 1988.

All’inizio dell’amministrazione Servalli, le rampe di accesso dalla località Tengana erano chiuse per un decennale e durissimo contenzioso con la Soprintendenza, per una difformità progettuale sulla realizzazione della bretella, il completamento del sottovia era al palo così come pure il parcheggio interrato ed erano bloccati fondi pari a 1,9 milioni di euro.