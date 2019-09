Cava de’ Tirreni al voto. Arriva il Movimento Cinque Stelle

Tempo di elezioni a Cava «Il Movimento 5 Stelle a Cava de’ Tirreni c’è e sarà presente alle elezioni amministrative del 2020». È questo il messaggio lanciato dagli attivisti pentastallati nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri mattina a Palazzo di Città, (nella foto) per illustrare le prossime mosse. Messe da parte le divisioni degli anni scorsi, il Movimento 5 Stelle ora guarda al futuro e punta ad avere un suo candidato sindaco e una sua lista, con l’obiettivo di avere almeno una rappresentanza all’interno del parlamentino cittadino. «Nonostante tutto, il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee, con il 30,12%, si è confermata la prima forza politica in città dopo l’exploit delle politiche del 2018 quando si era attestato addirittura intorno al 45%» hanno spiegato gli attivisti pentastellati. Dopo aver recitato il mea culpa per la balcanizzazione degli anni scorsi, ora lo sguardo è rivolto alle prossime scadenze elettorali, ed in particolar modo alle amministrative del 2020.

I FRAINTENDIMENTI

«È dall’ammissione di responsabilità e dal riconoscimento di errori fatti che si cambia e si cresce. A Cava de’ Tirreni noi attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle abbiamo commesso degli errori, spesso legati a semplici fraintendimenti tra persone. È ora di rimediare. Alla luce dei risultati ottenuti alle ultime consultazioni elettorali e dalle sollecitazioni che ci sono venute da più parti proseguono i grillini – riteniamo che abbiamo il dovere morale di dare una rappresentanza nell’assise cittadina a quanti credono nei valori e nelle idee che il Movimento ha rappresentato e rappresenta». Poiché il Movimento in questi mesi sta subendo una nette trasformazione, culminata di recente con l’accordo di governo con il Pd, ed il via libera alle regionali in Umbria agli apparentamenti civici, fino alle amministrative di primavera tutto può cambiare. Per questo motivo, gli attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, i quali hanno annunciato che stanno già lavorando alla stesura di un programma condiviso capace di raccogliere le istanze della cittadinanza, hanno lanciato un appello «a quanti in città sono disponibili e vogliosi di dare un contribuito di impegno e di idee per migliorare la vita». Ora si comincerà a lavorare per individuare il candidato a sindaco e i pretendenti alla carica di consigliere, lista che poi dovrà ottenere la certificazione dalla piattaforma Rousseau. Passata la pausa estiva, anche altri partiti ed i movimenti civici già da qualche settimana hanno cominciato a scaldare i motori in vista della tornata elettorale.

