Cava d’Amalfi tesserati da Atrani Gerardo Vissicchio, Caso e Lambiase da Cava de’ Tirreni

Campagna acquisti del Costa d’Amalfi. Ecco che ritorna Gerardo Vissicchio, nel cui settore giovanile il calciatore è nato calcisticamente. Vissicchio è di Atrani, una promessa del calcio in Costiera amalfitana, e da sempre la sua grande passione è il calcio. Dopo una stagione di successi a Tramonti a 25 anni sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro.

Ecco il comunicato della FC Costa d’Amalfi:

La FC COSTA D’AMALFI è lieta di comunicare un ulteriore ritorno tra le fila biancazzurre, quello di Gerardo Vissicchio

SCHEDA TECNICA

Gerardo VISSICCHIO

05/07/1994 di Atrani (SA)

Centrocampista

Gerardo non ha certo bisogno di presentazioni. Cresciuto con noi, protagonista nella scalata verso l’Eccellenza, quando eravamo in Promozione, ma uno dei punti cardine in tutto il percorso targato Costa d’Amalfi. Lo scorso anno è stato uno degli elementi chiave del Tramonti, ma quest’anno torna a vestire i colori della sua terra.

Siamo contenti di averlo di nuovo con noi, con la speranza che possa aiutarci a crescere ancora.

BENTORNATO GERARDO… e Forza Costa d’Amalfi.