Il cattivo di Spiderman ad Amalfi. Ecco che arriva James Franco da Pansa Anche in settembre . in Costiera Amalfitana continua la parata di star internazionali che scelgono il nostro territorio per trascorrere qualche giorno di relax.

Ultimo in ordine di arrivo è l’attore James Franco, famoso per aver interpretato Harry Osborn, figlio del cattivissimo Green Goblin, nonché nemico giurato di Spider – man. L’attore californiano è stato infatti avvistato questa mattina alla Pasticceria Pansa di Amalfi dove ha gustato una super colazione a base di dolci tipici della nostra tradizione.

Dopo la colazione il bravissimo e bellissimo attore statunitense ha posato sorridente per una foto ricordo insieme allo staff della storica pasticceria del centro storico di Amalfi.