Castellammare, il toccante striscione dei tifosi della Juve Stabia: “Forza Michele, lotta e vinci”

Toccante striscione dei tifosi della Juve Stabia durante il match contro il Pisa. Al Romeo Menti è comparso un messaggio che faceva riferimento al giovane Michele Savastano, il quale sta lottando tra la vita e la morte dopo un tremendo incidente. Lo striscione recitava: “Forza Michele, lotta e vinci da vero ultras”. Michele era un tifoso sfegatato delle vespe e assiduo frequentatore del Menti.

Ricordiamo che il giovane si stava recando in Costiera la sera dell’11 agosto, quando insieme alla sua fidanzata è stato travolto sulle strisce pedonali da un giovane 20enne. Questo era alla guida di uno scooter, non aveva la patente ed è risultato positivo al test anti droga.

Secondo la ricostruzione definitiva delle forze dell’ordine, Michele e Pina stavano attraversando la strada quando la moto li ha centrati in pieno. Un violento impatto che ha causato una grave ferita alla testa per il 27enne, una frattura del bacino per la giovane e ferite lievi invece per il centauro. Le condizioni di Michele Savastano sono apparse subito gravi tanto che è stato ordinato il trasferimento al Cardarelli di Napoli dove poi è stato operato.