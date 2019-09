Castellammare di Stabia. Violenza in villa comunale, 20enne si oppone ai ladri che vogliono rubargli la moto, picchiato con calci e pugni

Castellammare di Stabia. Un sabato sera segnato dalla violenza quello di ieri in villa comunale. Erano da poco passate le 20.00 quando, nei pressi dell’hotel Miramare, un gruppo di almeno cinque ragazzi, si avvicina ad un 20enne con il chiaro intento di rubargli la moto di grossa cilindrata. Ma il giovane oppone resistenza ed il gruppo comincia a picchiarlo violentemente con calci a pugni fino a lasciarlo a terra sanguinante. Alcuni passanti gli hanno prestato immediatamente i primi soccorso allertando le forze dell’ordine che in pochissimo tempo sono giunte sul posto dell’aggressione. Il 20enne è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonaro” dove i medici di turno gli hanno prestato tutte le cure necessarie. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno prendendo visione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza per cercare di identificare gli aggressori.