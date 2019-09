Castellammare di Stabia. Migliorano le condizioni di Michele Savastano, ha cominciato a parlare chiedendo dei suoi cari

Castellammare di Stabia. Continuano a migliorare le condizioni cliniche di Michele Savastano, il 27enne rimasto ferito lo scorso 11 agosto in un incidente a Vico Equense, insieme alla fidanzata Pina che ha riportato dei traumi più lievi. I due ragazzi si sarebbero dovuti sposare lo scorso 26 agosto. Meno di una settimana fa, l’8 settembre, era arrivata la bella notizia del risveglio di Michele dal coma. Il ragazzo aveva cominciato finalmente a respirare da solo ed muovere tutti e quattro gli arti. Ed oggi arriva un’altra notizia positiva pubblicata direttamente dall’account Instagram dalla sorella Margherita la quale comunica che Michele ha cominciato ad emettere i primi suoni dopo quel tragico 11 agosto. Il ragazzo ha chiesto subito dei suoi genitori, di sua sorella e della sua amata Pina. Attualmente Michele si trova ricoverato in una clinica di Crotone, una struttura sanitaria specializzata proprio nel risveglio dal coma e che lo aiuterà a recuperare completamente. E noi gli auguriamo di cuore di guarire al più presto per poter finalmente coronare il suo grande sogno d’amore.