Castellammare di Stabia. Michele Savastano è uscito dal coma ed inizia il percorso riabilitativo, una notizia che tutti aspettavano

Castellammare di Stabia. Migliorano sempre di più le condizioni di Michele Savastano, il 27enne rimasto ferito lo scorso 11 agosto in un incidente a Vico Equense. Il ragazzo respira da solo, muove gli arti è finalmente è uscito dal coma, anche se alterna momenti in cui è più lucido ad altri in cui lo è di meno. E’ quanto comunicato dalla famiglia e dagli amici con un toccante post sui social. Sta lottando con tutte le sue forze Michele per riprendersi una vita normale e per coronare il suo più grande sogno, quello di sposare la sua fidanzata. Avrebbe dovuto farlo lo scorso 26 agosto ma il destino avverso ha deciso diversamente. E domani il 27enne verrà trasferito dall’ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato presso una clinica di Crotone, una struttura sanitaria specializzata proprio nel risveglio dal coma e che lo aiuterà a recuperare completamente. Ci vorrà del tempo ma alla fine Michele arriverà all’altare per pronunciare il suo sì.