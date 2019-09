Castellammare di Stabia. Litiga per un parcheggio e viene colto da improvviso malore, uomo muore sul lungomare

Castellammare di Stabia. Una litigata a causa di un parcheggio finisce in tragedia causando la morte di un uomo. E’ successo lungo Corso Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 21 settembre. Un uomo, dopo aver probabilmente litigato violentemente con un’altra persona per il modo in cui aveva parcheggiato la propria auto, viene colto da un improvviso malore e si accascia al suolo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi dal vicino ospedale “San Leonardo” ma per l’uomo non c’era più nulla da fare essendo morto praticamente sul colpo. Le persone che erano presenti hanno avvisato i Carabinieri che hanno transennato l’area per poter indagare e cercare di fare luce su quanto accaduto.