Castellammare di Stabia. Delegazione di parlamentari in visita alla Capitaneria di Porto, si è parlato della pesca di frodo dei datteri di mare

Questa mattina confronto tra una delegazione di parlamentari della Repubblica e la Guardia Costiera. I parlamentarti, guidati dal senatore Agostino Santillo e dalla deputata Carmela Grippa hanno visitato la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ed il porto stabiese, accolti dal capitano di Fregata Ivan Savarese, Capo del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia. Il capitano Savarese ha illustrato tutte le attività istituzioni svolte dalla Capitaneria di Porto nella giurisdizione del Compartimento stabiese, che va da Torre Annunziata a Massa Lubrense. In particolare è stato affrontato un tema molto caldo, ossia quello della pesca di frodo dei datteri di mare illustrando l’intensa attività di controllo e repressione messa in atto dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia al fine di tutelare l’habitat della costiera cercando di combattere il per la tutela dell’ambiente costiero attraverso la repressione della pratica illegale da parte di organizzazioni criminali. Ed infine la delegazione dei parlamentari hanno avuto modo di visitare anche la foce del fiume Sarno ed è stata loro illustrata la problematica relativa al forte inquinamento delle acque fluviali.