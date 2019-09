Castellammare di Stabia. Arrestato un 22enne trovato in possesso di 100 dosi di marijuana, denunciate altre due persone

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto il 22enne stabiese Raffaele Di Martino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo, infatti, le forze dell’ordine hanno trovato nell’abitazione del giovane 100 dosi di marijuana pronte ad essere spacciate, oltre a tutto il necessario per confezionare le singole dosi, ossia un bilancino di precisione, bustine di cellophane, una spillatrice oltre alla somma di 5.300 euro in contanti. Il 22enne si trova ora ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Sempre durante le operazioni di controllo sono state denunciate altre due persone sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 50enne di Santa Maria la Carità, soggetto già noto alle forze dell’ordine, nella cui abitazione è stata ritrovata una pianta di cannabis. L’altra persona denunciata è, invece, una 58enne di Sant’Antonio Abate la quale custodiva nella sua abitazione due piante di cannabis e 8 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi. Tutta la sostanza stupefacente ed il materiale utile al confezionamento delle dosi da spacciare sono stati posti sotto sequestro.