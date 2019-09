Castellammare di Stabia. Anna Milone, la nonnina di 104 anni, conquista il pubblico della “Vita in diretta” sui Rai 1

Castellammare di Stabia. Anna Milone, la nonnina di 104 anni, ha portato tutta la sua energia sugli schermi di Rai 1 alla “Vita in diretta”, il seguitissimo programma pomeridiano. A collegarsi con la casa di Anna è la conduttrice “più amata dagli italiani”, la bella Lorella Cuccarini. L’ultracentenaria ha parlato della sua vita, durante la quale ha sempre lavorato ed insegnato agli altri come si lavora. Sempre piena di energia e positiva nonostante i momenti difficile che ha dovuto affrontare. Anna, infatti, è rimasta vedova molto giovane dopo pochi anni di matrimonio. Ha aggiunto, con un sorriso, che la sua grande passione è il ballo che l’aiuta a mantenersi in forma, anche se lo fa solo quando è in famiglia oppure a casa di amici. Una donna molto bella e che, come lei stessa confida, ama essere acqua e sapone ed anche da giovane non ha mai voluto truccarsi. Ed il suo punto di forza è proprio la sua semplicità e la sua dolcezza che la rendono amabile ed amata da tutti. Ed anche noi di Positanonews vogliamo formularle i nostri migliori auguri per i suo splendidi 104 anni.