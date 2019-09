Castellammare, migliorano le condizioni di Michele: il 27enne respira da solo

Michele Savastano, respira da solo dopo un mese di coma. Lo stabiese coinvolto nel terribile incidente stradale dell’11 agosto, a Vico Equeste, migliora: a darne la notizia è stata la famiglia del giovane.

Una notizia tanto attesa nella città di Castellammare di Stabia, dove continueranno i raduni in preghiera della comunità del Cmi. Nella chiesa di Sant’Agostino, i fedeli in compagnia del parroco don Gennaro Giordano, si ritroveranno nei prossimi giorni. Un appuntamento al quale è chiamato a partecipare tutta la città.

Michele Savastano, dopo due operazioni e un periodo di coma, finalmente si risolleva, con familiari e amici che finalmente iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo settimane travagliate. La città di Castellammare non ha fatto mancare il suo affetto per il 27enne, dedicandogli uno striscione prima del match di Serie B con il Pisa e con pellegrinaggi verso Pompei e San Giovanni Rotondo.