Castellammare, incidente shock sulla Statale Sorrentina: muore un 17enne

Tremendo incidente nella serata di ieri sulla Statale Sorrentina. Nei pressi dei lidi di Pozzano, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, Alfonso Manzi, 17enne originario di Angri, ha impattato violentemente contro un pilastro mentre era in sella al suo scooter e si stava recando a Sorrento. Il giovane sarebbe morto sul colpo, dopo un volo impressionante. Ancora non sono note le cause dell’incidente: nella giornata di ieri si sono verificati diversi incidente a causa dell’asfalto bagnato.

Soccorsi inutili da parte dei sanitari del 118, i quali hanno costatato solo il decesso del ragazzo. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. E’ stato proprio lì vicino che lo scorso anno, a maggio del 2018, morì Raffaele De Gennaro, centauro che subì la stessa sorte di Alfonso. Ora indaga la Procura di Torre Annunziata per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.