Castellammare. Incidente grave nei pressi del Castello Medievale. Tutto bloccato in direzione Napoli e Sorrento

Si è verificato l’ennesimo incidente sulla S.S. 145 . Nei pressi del Castello Medievale di Castellammare di Stabia, due mezzi, un auto ed un motorino, si sono scontrati. Le gallerie completamente bloccate.

Traffico ingestibile da e per Sorrento. Chi proviene dall’autostrada riscontra problemi di traffico anche sul viadotto San Marco. Non si passa neanche per Castellammare centro. Insomma un vero problema per la viabilità.

Ad essere coinvolti nel grave incidente una Lancia Y grigia ed un motociclo bianco. Come si può vedere dalla foto, l’auto si trova in posizione orizzontale rispetto alla strada, il motorino invece a terra. Non è chiara la dinamica, ma sul posto c’è già la Polizia Stradale a fare i giusti sopralluoghi.

Sopraggiunta anche l’ambulanza che ha immediatamente soccorso gli autisti dei due veicoli.

Intanto sulla statale sorrentina gli automobilisti che si dirigono a lavoro o a scuola, restano bloccati.

Seguiranno aggiornamenti.

(foto di N.T)