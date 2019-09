Castellammare, auto ribaltata in via Ripuaria e pedone travolto in piazza Spartaco

Due incidenti nella giornata di ieri a Castellammare di Stabia. Il primo è accaduto intorno alle ore 19,30 in piazza Spartaco. Un uomo che stava attraversando la strada è stato investito da un’automobile: tantissimi i presenti che hanno assistito alla scena. L’investito è rimasto a terra prima dell’intervento dei sanitari del 118, i quali hanno stabilizzato le sue condizioni e lo hanno portato all’ospedale San Leonardo. Ancora non sono note le sue condizioni di salute.

Tremendo incidente, poi, in via Ripuaria. Una Fiat Punto si è completamente ribaltata per cause ancora da accertare: nessun altro veicolo o passante è rimasto coinvolto. A bordo vi erano due giovani che sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuna ferita, incredibilmente, è stata da loro riportata.