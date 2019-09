Castellabate. Terrore nel pomeriggio, 17enne gira per strada con un coltello. Sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio

Paura questo pomeriggio a Castellabate quando, intorno alle 18, un 17enne di nazionalità tunisina, residente in zona, girava per la strada in evidente stato di alterazione psicofisica e brandendo un coltello. Lo stesso si è anche ferito da solo con l’arma. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Agropoli che sono riusciti a fermare il 17enne. Un’ambulanza del 118 ha provveduto a trasportalo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.