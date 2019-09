Salerno Castellabate, muore 22enne in un incidente a Cenito. Ancora sangue nelle strade del Cilento Tragico incidente, ieri mattina, in località Cenito di Castellabate. Tornano a macchiarsi di sangue le strade della costa cilentana. Due ragazzi di 22 anni, a bordo di una Fiat 500, sono finiti contro un albero: uno è morto sul colpo, l’altro è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Vallo della Lucania. La vittima è Michele Innarella, 22 anni, di San Giuseppe Vesuviano. L’incidente è avvenuto domenica mattina, intorno alle 5. I due tornavano da una serata in discoteca, in un noto locale della zona. Si trovavano sulla strada che congiunge le frazioni Ogliastro Marina e San Marco di Castellabate, quando l’automobile è sbandata finendo con violenza contro un albero a bordo strada. L’urto, frontale, è stato talmente forte che Michele Innarella è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

I SOCCORSI

I primi a intervenire per aiutare i due ragazzi sono stati altri automobilisti che si trovavano a passare e che hanno immediatamente attivato la centrale operativa del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato il giovane ormai privo di vita e l’amico incastrato nell’auto completamente distrutta. Per estrarre l’altro ventiduenne, anche lui di San Giuseppe Vesuviano, rimasto tra le lamiere della Fiat 500, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vallo. Il giovane è stato soccorso dall’equipe dell’ambulanza Asa del Saut di Castellabate e trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo, dov’è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione della milza. Ha riportato un serio trauma al torace e all’addome, al momento la prognosi resta riservata. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, della compagnia carabinieri di Agropoli. Ai militari toccherà ricostruire la dinamica dell’incidente e capire perché l’automobile sia sbandata e finita contro l’albero.

I PRECEDENTI

Poco più di due settimane fa in un altro incidente, avvenuto ad Agropoli, perse la vita Nico Ruggiero, un diciottenne di Torchiara che rientrava a casa dopo aver trascorso la notte fuori assieme al cugino. Diverse sono le analogie con il sinistro avvenuto ieri a Ogliastro Marina. L’incidente avvenne anche in quel caso intorno alle 5 del mattino, in via Belvedere, la strada che collega la zona di Trentova con il centro cittadino. E anche in quell’occasione l’automobile, un’Alfa Romeo Mito, finì fuori strada da sola, schiantandosi con violenza contro un muro di recinzione. Per il diciottenne, che fu soccorso dopo pochi minuti dall’equipe dell’ambulanza rianimativa Sos Soccorso in presidio presso la postazione Psaut di Agropoli, non ci fu nulla da fare. Appena pochi giorni fa in un altro incidente a Capaccio ha perso la vita Virginia Scafarto, una giovane mamma che con le figlie e il marito si stava trasferendo nel Cilento. Quella di ieri è stata l’ennesima tragedia in un’estate che sulla costa cilentana verrà ricordata per i troppi lutti.Paola Desiderio