Careca in vacanza tra Sorrento e Positano, circondato dal grande affetto dei tifosi

Non c’è tifoso del Napoli che non conosca Careca, il centravanti brasiliano considerato uno dei più forti della sua generazione che ha fatto sognare i tifosi azzurri per tanti anni, vincendo con la squadra partenopea uno scudetto, una supercoppa italiana ed una coppa Uefa. In questi giorni il grande campione si trova in vacanza tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Ha trascorso, infatti, delle ore piacevoli nei vicoli di Sorrento dove ha voluto visitare il centro storico con i suoi caratteristici scorci per poi raggiungere Positano dove ha passeggiato per le stradine e si è fermato ad ammirare i negozietti tipici, non rinunciando anche a qualche momento rilassante sulla spiaggia. Ma ovviamente la sua presenza non è certo passata inosservata e tantissimi tifosi gli si sono avvicinati per poter scattare un selfie con lui o semplicemente per stringergli la mano.