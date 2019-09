Capri Watch: arrivano i nuovi modelli con Swarovski

Capri Watch ha lanciato la nuova linea di orologi da polso, in cui prevalgono i cristalli Swarovski. Un orologio davvero singolare per chi vuole evadere dallo stile classico.

Orologio Millefiori, quadrante bianco in madreperla incorniciato da cristalli Swarovski e con datario, ghiera da 38 mm e cassa in acciaio, disponibile con cinturino in varie colorazioni.

