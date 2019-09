A Capri per un uso intelligente della lavatrice e combattere la diffusione di microplastiche

“Marevivo” lancia la campagna #StopalleMicrofibre perché ogni lavaggio in lavatrice

rilascia milioni di microplastiche che finiscono in mare. Un carico di 5 kg di tessuti arriva a rilasciare fino a 6 milioni di frammenti di fibre che finiscono in mare e sono ingeriti da pesci e molluschi. Il detersivo in polvere produce il triplo delle microfibre rispetto a quello liquido; l’uso dell’ammorbidente può ridurre del 30% il rilascio delle microfibre. Un depuratore ogni giorno produce 30 tonnellate di fanghi reflui, che contengono circa 3 miliardi di microplastiche. Fermare tutto questo si può con filtri di nuova generazione per le lavatrici e abiti realizzati con fibre naturali. A Capri, tre giorni di convegno sui danni delle microplastiche. La seconda edizione della conferenza internazionale sull’inquinamento da microplastiche nel Mediterraneo si svolgerà nell’Isola Azzurra dal 15 al 18 settembre e riunirà i maggiori esperti della comunità scientifica.

Il programma completo del convegno è sul sito : www.microplasticpollution.it

Luigi De Rosa