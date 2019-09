Capri. Turista cinese, ospite sullo yacht Saluzi, denuncia la scomparsa di gioielli per due milioni di euro. Rubati o smarriti?

Capri. Si tinge di giallo quanto accaduto sul lussuoso yacht Saluzi, da alcuni giorni ancorato nelle acque antistanti Marina Grande. Una ricca turista cinese che stava partecipando ad una festa di matrimonio sullo yacht noleggiato per l’occasione, ha denunciato la scomparsa di alcuni suoi gioielli per un valore di circa due milioni di euro. I Carabinieri della stazione di Capri stanno indagando su quanto accaduto per accertare se i gioielli siano stati rubati oppure smarriti. La turista ha dichiarato che, quando è arrivata a Napoli, era ancora in possesso dei preziosi custoditi in un sacchetto. Dall’aeroporto napoletano la donna ha raggiunto con un taxi il molo di attracco ed è stata condotta a Capri con un transfert salendo a bordo del Saluzi. Una volta giunta sullo yacht, dopo un po’ di tempo, si è accorta di non avere più i suoi gioielli. Resta da capire se qualcuno li abbia sottratti illecitamente o, magari, siano stati smarriti o dimenticati durante il tragitto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire il percorso ed i passaggi effettuati dalla donna anche prendendo visione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza sperando di riuscire a fare luce sulla vicenda.