A Capri nasce lo “scivolo” per difendere l’ultima identità per i pescatori. Ma il caos è inaccettabile, questo è il problema principale. Pensiline, disciplina degli accosti, se ne parla ma non si riesce a far nulla, file agli imbarchi, disagi e quant’altro. In tutto questo c’è chi vuole salvare l’identità con questa pagina facebook