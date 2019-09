Capri. Multa da cinquemila euro a quattro turisti per aver fatto un bagno nella Grotta Azzurra nonostante il divieto

Capri. Quattro turisti, due uomini e due donne, provenienti dalla Lombardia hanno deciso di tuffarsi nelle acque della Grotta Azzurra dove è severamente vietato farsi un bagno. La Guardia Costiera li ha scoperti e sanzionati con una multa di quasi 5.000 euro, per la precisione 1.032 euro ciascuno. Anche i titolari delle imbarcazioni che erano state noleggiate sono stati sanzionati con un verbale di 228 euro per la prima imbarcazione ormeggiata alla distanza consentita, mentre per la seconda la multa è stata di 459 euro perché ferma a 50 metri dall’ingresso della Grotta Azzurra, nella zona dove vige assoluto divieto di ormeggio. Insomma, ai quattro lombardi la gita a Capri è costata molto cara.