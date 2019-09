Capri. Abbac risponde a Federalberghi “Condanniamo chi svolge attività abusiva di accompagnamento, ma..”

Capri- trasporti sull’isola, L’ Abbac risponde a Federalberghi. Bene elenco dei buoni propositi, ma gli albergatori condividano con noi un percorso autentico che porti a chiarezza di ruoli e competenze per sollecitare i due Comuni ad azioni concrete. Più volte, negli anni, abbiamo sollecitato

le amministrazioni comunali di Anacapri e Capri ad organizzare un piano traffico e un progetto condiviso in merito a trasporti privati e pubblici – dichiarano il presidente regionale Abbac Agostino Ingenito e il coordinatore dell’area Sorrentina Sergio Fedele – Occorre un cambio di passo. Serve lavorare ad un albo intercomunale per rilascio licenze conducenti, taxi e avviare una ormai inderogabile azione che porti ad un trasporto sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Occorre controllare anche le tante licenze di trasporto rilasciate agli alberghi e condividere un’azione che porti a maggiore sinergia tra trasporto pubblico e quello gestito dai privati. Vanno applicati tariffari equi e rafforzate linee e corse. Condanniamo il malcostume di taluni gestori extralberghieri che svolgono abusivamente l’attività di accompagnamento degli ospiti. Ma serve trovare accordi che tutelino gli ospiti e i pendolari che hanno diritto a raggiungere i vari punti dell’isola con corse frequenti e certe oltre che ormai inderogabile un trasporto pubblico notturno. Oltre che prevedere convenzioni, abbonamenti e autorizzazione al transito di veicoli a basso impatto ambientale .