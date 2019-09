Capo di Sorrento, Madonna del Rosario: niente permessi, percorso processione abbreviato

Il percorso della processione in onore della Madonna del Rosario a Capo di Sorrento sarà abbreviato a causa della mancanza dei permessi rilasciati da parte del Comune di Sorrento. Ad annunciarlo è un avviso, probabilmente voluto dallo stesso don Mario Cafiero, il parroco della frazione sopracitata.

In particolare, nel messaggio si legge: “Non avendo avuto dalle autorità competenti la disponibilità alla chiusura al traffico della strada di via Capo e non potendo di conseguenza camminare in modo dignitoso e sicuro, saremo costretti a modificare ed abbreviare il percorso della processione”.

Lo stesso parroco aveva nelle scorse settimane chiesto al Comune di Sorrento e alla Polizia Municipale se fosse possibile emanare un’ordinanza che consentisse di chiudere via Capo soltanto per il tempo necessario allo svolgimento della processione religiosa, che ricordiamo si terrà domenica 13 ottobre. La richiesta però non era stata presa in considerazione: invero, via Capo non è mai stata chiusa per questo evento e sarebbe stata la prima volta.

Si sono già sollevate le prime piccole polemiche, in particolare sui social, da parte dei fedeli: “Cosa sarebbe costato chiudere la strada per un’ora?”.

Ricordiamo che la Madonna del Rosario è una delle tradizionali e più celebri e importanti raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica venera Maria: la Vergine è rappresentata con una veste azzurra e una corona del Rosario tra le mani. Si tratta di una rappresentazione particolarmente frequente nella devozione dopo la Controriforma, la cui iconografia è ripresa da quella, più antica, della Madonna della cintola. L’origine della Madonna del Rosario è stata attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 a Prouille, nel primo convento da lui fondato. Questa festa fu istituita con il nome di “Madonna della Vittoria” dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa (formata da Spagna, Repubblica di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell’Impero ottomano.