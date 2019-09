Questi ultimi giorni ci hanno regalato un clima più fresco, senza l’afa e la calura che tanto ci ha fatto sudare durante questa estate 2019. Ma l’alta pressione sta tornando e porterà un nuovo rialzo delle temperature. Da domani, infatti, arriva il colpo di coda della bella stagione con quella che molti già definiscono estate settembrina. A raggiungere l’Italia sarò un caldo nord africano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine ed algerine che farà salire i gradi dei termometri in modo particolare sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Il caldo aumenterà ancora di più nei giorni di sabato e domenica raggiungendo dei valori superiori a quelli della media stagionale con picchi massimi anche di 35°C. Per quanto riguarda la Campania le temperature massimo dovrebbero toccare i 32°C. Da lunedì le temperature diminuiranno leggermente per poi rialzarsi nuovamente fra martedì 17 e mercoledì 18. Ma si tratta ormai delle ultime ondate di calore che ben presto lasceranno spazio ad aria più fresca e tempo instabile.