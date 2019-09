Una serie di esplosioni, poi le fiamme altissime con una nube nera che dal nucleo industriale ha avvolto persino il centro della città di Avellino. Momenti di paura a Pianodardine, alla periferia del capoluogo irpino: il rogo si è sviluppato all’interno di una fabbrica che produce batterie per auto, la Ics. Quando è scattato l’allarme sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale della protezione civile.

Gli abitanti della zona sono stati invitati ad allontanarsi e a tenere chiuse le finestre. Le altre fabbriche che si trovano nella zona hanno sospeso la produzione e consentito ai dipendenti di lasciare gli stabilimenti per motivi di sicurezza.

Avellino, a fuoco fabbrica di batterie auto: Vigili del Fuoco sul posto per domare le fiamme dell’incendio

L’allarme si è diffuso rapidamente in tutta la città. Secondo alcuni testimoni si sono registrate delle esplosioni, poi si sono levate fiamme altissime e una enorme nuvola di fumo nero. Da verificare se siano andate a fuoco anche sostanze chimiche, altamente tossiche, derivanti dagli acidi che vengono utilizzati per le batterie delle auto. I vigili del fuoco sono al lavoro per limitare i danni che sarebbero ingenti, ancora da verificare invece le conseguenze per l’ambiente e la salute dei cittadini. Sul posto anche polizia e carabinieri per gli accertamenti del caso