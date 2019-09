Mercoledì 18 settembre, alle ore 21.00, la Polisportiva San Vito Positano invita la cittadinanza alla presentazione della squadra di calcio, in vista di questo nuovo campionato. I cittadini auspicano in risultati positivi per quest’annata 2019/2020 e si affidano al talento delle giovani promesse. L’evento sarà ospitato dal Music On the Rocks, la discoteca fulcro della Costiera Amalfitana.