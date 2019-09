Caiazzo. Per il sesto anno consecutivo la guida Pizzerie d’Italia 2020 del Gambero Rosso premia Franco Pepe

Franco Pepe è stato premiato per il sesto anno consecutivo dalla guida Pizzeria d’Italia 2020 del Gambero Rosso raggiungendo in totale sei spicchi per Pepe in Grani di Caiazzo ed altrettanti sono stati riconsegnati a La Filiale – L’Evoluzione della Pizza. Le due pizzerie totalizzano un punteggio di 96/100 e 95/100, le massime valutazioni nella classifica nazionale. Pepe è alla continua ricerca di novità, in modo particolare a beneficio della salute dei suoi clienti. E’ per questo che sperimenta impasti sempre più leggeri e dei condimenti ben bilanciati, con prodotti gustosi ma sani. All’interno delle due pizzerie, inoltre, i clienti possono vivere degli interessanti percorsi di degustazione. E, proprio per consentire alle persone di vivere un’esperienza intensa e rilassante, il locale accetta un numero ridotto di prenotazioni nonostante le tante richieste da parte della clientela.

La premiazione si è svolta nella giornata di ieri al Circolo Canottieri Napoli. Franco Pepe ha ritirato personalmente il premio insieme ad Hamid, appena 18enne, il più giovane dei suoi dipendenti.

Franco Pepe ha voluto ringraziare i suoi 41 ragazzi che per lui rappresentano una seconda famiglia e che hanno condiviso con lui questo importante riconoscimento. Li ringrazia soprattutto per la professionalità e la dedizione ad un progetto che li vede protagonisti dal principio, li coinvolge pienamente e li spinge a dare sempre il meglio. Allo stesso modo, ringrazia lo staff de L’Albereta, pizzaioli che ha formato personalmente e che, come dice sempre, portano la sua identità nel suo prodotto. Pepe aggiunge come in questo ultimo anno e, in particolare, negli ultimi mesi, sia cresciuta l’attenzione per il cliente ed i riconoscimenti ricevuti ne danno la conferma, anche se la risposta più importante arriva dalle persone che ogni giorno affollano il vicolo di Caiazzo in cui si trova il locale per degustare la pizza di Franco Pepe.