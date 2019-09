IL CAGLIARI VINCE CON TRE RETI E UN GOAL DELL’EX SIMEONE

Cagliari-Genoa 3-1 CRONACA nell’anticipo della quarta giornata della serie A di calcio.

Dopo un primo tempo terminato 0-0 e piuttosto equilibrato, è stato Simeone a sbloccare il risultato al 1′ della ripresa con un bel colpo di testa. Kouamé all’83’ ha riportato il Genoa in partita, ma la gioia dei liguri è durata meno di un minuto perché Zapata con una sfortunata deviazione nella propria porta ha riportato in vantaggio il Cagliari. Al termine di un contropiede Joao Pedro ha realizzato la terza rete al 42′.

3-1 finale: Simeone al 1′ st, Kouame’ 38′ st, Zapata aut. 39′ st, Joao Pedro 42′ st. VAR nega un rigore agli ospiti.

3-1: al 42′ st contropiede a campo aperto dei sardi, Joao Pedro corre per 70 metri palla al piede, finta e insacca.

2-1: 39′ st, cross di Nandez da destra, Birsa salta ma non impatta, dietro c’e’ Zapata che insacca in modo fortuito.

1-1: al 38′ st Kouame’ firma il pareggio, gran destro sul primo palo su cui Olsen non sembra del tutto incolpevole.

1-0: 1′ st, su cross dalla sinistra, a centro area Simeone va incontro alla sfera e in leggera torsione gira a rete.

0-0 fine pt: equilibrio. Occasioni: Pellegrini 11′, Simeone 31′, Kouame’ 33′ (grande riflesso di Olsen), Schone 45′.

Le formazioni in campo

Cagliari

Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Castro, Joao Pedro, Simeone.

Genoa

Radu, Biraschi, Zapata, Criscito, Ankersen, Radovanovic, Schone, Pajac, Saponara, Favilli, Kouame‘.