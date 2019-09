Cadono ancora pietre a Tordigliano. Attenzione sulla SS 163 da Positano a Piano di Sorrento . E’ la quarta volta che registriamo cadute di pietre lungo il tratto di Strada Statale Amalfitana 163 che dalla Costiera amalfitana porta alla Penisola Sorrentina, sempre in direzione Piano di Sorrento, Positanonews anche questa volta sul posto in diretta, i carabinieri di Positano hanno messo in sicurezza l’area e garantito la circolazione anche fuori dal loro ambito. Grazie all’Arma si è evitato qualche brutto incidente, l’ANAS non è ancora intervenuta. La strada è aperta.