Buon Compleanno Sophia da tutta Positanonews

Buon Compleanno a Sophia Loren, ci piace salurarla con i versi che il grande

Jacques Prévert (1900 -1977) dedicò a tutte le donne perché a noi Donna Sophia piace proprio

com’è: bella oggi più di ieri. Il tempo con Lei, cara Signora Loren, sia sempre galantuomo come Marcello Mastroianni e affascinante come Vittorio De Sica.

Sono fatta così

Se ho voglia di ridere

Rido come una matta

Amo colui che m’ama

Non è colpa mia

Se non è sempre quello

Per cui faccio follie

Sono quella che sono

Sono fatta così

Che volete ancora

Che volete da me

Son fatta per piacere

Non c’è niente da fare

Troppo alti i miei tacchi

Troppo arcuate le reni

Troppo sodi i miei seni

Troppo truccati gli occhi

E poi

Che ve ne importa a voi

Sono fatta così

Chi mi vuole son qui

Che cosa ve ne importa

Del mio proprio passato

Certo qualcuno ho amato

E qualcuno ha amato me

Come i giovani che s’amano

Sanno semplicemente amare

Amare amare…

Che vale interrogarmi

Sono qui per piacervi

E niente può cambiarmi.

di Jacques Prévert, “Sono quello che sono”.

