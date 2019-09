La partita vista a Meta di Sorrento nel Club Juventus . Brescia – Juventus 1 – 2. I bianconeri ancora in rimonta. Sarri? “Ci metterà un pò a ingranare – dicono i tifosi bianconeri della penisola sorrentina -, anche col Napoli dovette aspettare a novembre ” . Altra vittoria in rimonta della Juventus che, dopo aver superato l’Hellas nello scorso turno per 2-1, in trasferta rifila il medesimo risultato al Brescia, passato subito in vantaggio con Donnarumma. Ma i bianconeri non si sono scomposti, hanno giocato bene dominando per larghi tratti i lombardi e hanno pareggiato sul finire del primo tempo grazie a un autogol di Chancellor. Nel secondo tempo rete da tre punti di Pjanic. Positivo comunque l’esordio di Balotelli con la maglia delle Rondinelle.

Donnarumma ringrazia Szczesny

Corini schiera un 4-3-1-2 con l’esordio in attacco di Balotelli e al suo fianco Donnaruma; Romulo dietro le punte, e Tonali, Bisoli e Dessena in mezzo al campo. Sabelli e Mateju esterni con Cistana e Chancellor al centro della difesa. Sarri, con CR7 indisponibile, risponde con un modulo identico con Ramsey dietro le punte, Dybala e Higuain. Pjanic, Khedira e Rabiot a centrocampo, Danilo e Alex Sandro esterni, Bonucci e De Ligt a difesa del rientrante Szczesny. Si comincia e dopo soli 4′ passano i padroni di casa: bellissima azione che parte dalla sinistra con Tonali, palla a Romulo, quindi a Donnarumma che, defilato a destra, esplode un destro che Szczesny non riesce a respingere colpevolmente.

Danilo ok, autogol di Chancellor

La Juventus reagisce e chiude il Brescia nella sua metà campo con fraseggi piacevoli e ottime azione tutte di prima. Rabiot da buona posizione spreca, quindi Higuain impegna Joronen mentre Ramsey al 12′ di testa non trova la porta. Al 17′ grossa occasione per Khedira che, servito in area da Dybala, col destro manda la sfera di nulla sul fondo. Poco dopo si fa male Danilo: al suo posto dentro Cuadrado. La Juve insiste ma adesso il Brescia rimette la testa fuori e alla mezz’ora Balotelli da lontanissimo impegna Szczesny su punizione. Al minuto 40 i bianconeri agguantano il pareggio: angolo, De Ligt e Bonucci tentano di colpire la palla di testa ma è Chancellor a deviare nella sua rete.

Ci pensa Pjanic

Nel secondo tempo la Juventus continua a giocare bene e attacca alla ricerca il vantaggio. Al 54′ grossa occasione per Higuain che però si fa respingere il tiro da Joronen. Un minuto dopo provvidenziale salvataggio davanti alla porta di Chancellor su girata a botta sicura di Rabiot. Dybala ci prova col sinistro al 60′ ma senza fortuna. Va meglio ai campioni d’Italia al 62′: punizione di Dybala con la barriera che respinge e poi perfetto destro di Pjanic da fuori area che trafigge Joronen. Nel finale il Brescia generosamente ci prova ma Bisoli al 76′ calcia alto e il neo entrato Martella al 78′ si fa respingere un tiro da Szczesny che così si riscatta. Entra Bernardeschi che si rende spesso pericoloso, mentre Balotelli ci prova più volte dalla distanza ma con scarsa mira. Il match termina con Higuain che da due passi non riesce a insaccare.

Brescia-Juventus 1-2 (1-1)

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju (25′ st Martella); Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo (40′ st Aye’); Donnarumma (19′ st Matri), Balotelli. In panchina: Alfonso, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Aye’, Morosini. Allenatore: Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (19′ pt Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey (24′ st Bernardeschi); Higuain, Dybala (35′ st Matuidi). In panchina: Pinsoglio, Buffon, Emre Can, Rugani, Demiral, Bentancur. Allenatore: Sarri