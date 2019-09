Ecco Brendon Urie: anche il leader dei “Panic! at the Disco” in vacanza a Positano

Non solo attori da tutto il mondo, ma anche cantanti. In Costiera amalfitana l’estate sembra non finire mai; continuano, infatti, ad arrivare vip internazionali che decidono di trascorrere giorni di settembre e ottobre nella Divina. Questa volta è Brendon Urie, leader dei Panic! at the Disco che è stato avvistato a Positano. La bella moglie Sarah ha pubblicato diverse foto sul proprio profilo ufficiale Instagram…

Brendon nel 2015 ha dato ufficialmente inizio alla sua carriera come unico membro ufficiale rimasto dei Panic! At The Disco, pubblicando l’album nominato ai Grammy Awards “Death Of A Bachelor”. Urie è nato nello Utah, a St. George, l’ultimo di cinque fratelli. La famiglia, di credo mormone, si è trasferita a Las Vegas a due anni dalla sua nascita. La madre insegnava pianoforte e suona l’organo per la loro chiesa, e Urie ereditò la sua passione per il canto e per la musica. Era un ragazzino abbastanza disobbediente: la notte pare uscisse di nascosto dalla sua camera per andare a dei concerti hardcore e partecipare a dei party.

Dai 14 anni ha frequentato la Palo Verde High School, dove ha incontrato l’ex bassista dei Panic! at the Disco, Brent Wilson, che frequentava la sua medesima classe di chitarra. Wilson chiese a Brendon di provare con il gruppo in cui lui suonava per rimpiazzare il chitarrista che avevano già. Brendon iniziò suonando la chitarra, ma quando gli altri componenti del gruppo lo sentirono cantare, gli chiesero di diventare il cantante. Dopo essersi impegnato per diverso tempo con il gruppo, i genitori cercarono di incoraggiarlo a scegliere il college in Arizona, ma Brendon rifiutò, e decise di dedicarsi alla musica, finendo per essere cacciato di casa per un mese. Trovò un lavoro al “Tropical smoothie café” per pagarsi una stanza e anche un luogo per le prove della band.