Boom a San Giorgio a Cremano per Don Gennaro Andolfi nominato Monsignore

Grande successo domenica 22 settembre nella chiesa del Villaggio per il musical “Don Gennaro Monsignore ma…… Troppo troppo” scritto dell’autore e regista Mario Pasquale, in occasione della nomina a monsignore del parroco emerito don Gennaro Andolfi.

L’opera è stata portata in scena dagli attori della compagnia teatrale di San Giorgio a Cremano “Le Ali del Teatro” con la partecipazione dalla scuola di ballo “ MANU DANCE” e il favoloso duo “Lina & Carmine” sotto la sapiente guida di Maria Giustiniani.

Per motivi tecnici e di capienza , contrariamente a quando annunciato, la manifestazione si è svolta nella sala della chiesa del villaggio grazie alla grande disponibilità del parroco don Gioacchino Montefusco molto legato a don Gennaro.

Il musical , narra la tematica delle vocazioni , delle scelte di vita quotidiana , le paure , le difficoltà di poter essere un vero sacerdote .

Brivido quando il Padre Nostro è stato eseguito contato in rep e successivamente con il linguaggio dei segni

La rappresentazione è stata intervallata da vivaci battute che si alterneranno a momenti di profonda riflessione capaci di stimolare le coscienze degli spettatori , con balli ideati per l’occasione e scene commoventi.

I balli hanno dato un tono di eleganza e raffinatezza alla sereta.

Il tutto è ambientato in sacrestia dove un sarto incaricato di cucire i vestiti per tutti i partecipanti alla festa del monsignore ha trasferito la sua sartoria , qui i vari personaggi, reale e alcuni inventati, entrano e creano situazioni divertenti, spezzate ogni tanto da alcuni messaggi testamentari di don Gennaro che l’autore ha raccolto durante gli incontri avuti con don Gennaro

Un opera interessante che ha visto la presenza di alcune autorità e che resterà impressa nella mente di chi ha assistito come spettatore