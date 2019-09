Bonifica spiaggia a Maiori per il film Tenent, facciamo film anche a Tordigliano e sulla Chiunzi

La notizia della bonifica di una spiaggia interdetta a Maiori, in Costiera amalfitana, per il film Tenent di Nolan ci ha lasciati interdetti. Allora il problema del dissesto idrogeologico si risolve facendo un film? Basta fare delle riprese cinematografiche e tutti i dissesti idrogeologici, si risolvono? La strada della provincia di Salerno, da Ravello a Tramonti ,chiusa da dieci anni, Tordigliano, il tratto della SS163 che collega Sorrento con Positano e Amalfi, si riapriranno solo se si farà un film? Più che un film ci sembra una telenovella che in Regione Campania subiamo sulla nostra pelle.